Hasan, Şener’den hücumcu
Fenerbahçe'nin iki bekinden Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı'ya oranla ileriye daha çok pas yapıyor. Hasan, kullandığı pasların yüzde 49.19'unu ileriye, 39.48'ini yana, 11.33'ünü geriye yaptı. Şener'de bu oranlar 41.50 (ileriye), 47.35 (yana), 11.14 (geriye) şeklinde.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
Hasan, Şener’den hücumcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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