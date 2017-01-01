 Hasan, Şener’den hücumcu – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Hasan, Şener’den hücumcu

    Hasan, Şener’den hücumcu
    'nin iki bekinden , 'ya oranla ileriye daha çok pas yapıyor. Hasan, kullandığı pasların yüzde 49.19'unu ileriye, 39.48'ini yana, 11.33'ünü geriye yaptı. Şener'de bu oranlar 41.50 (ileriye), 47.35 (yana), 11.14 (geriye) şeklinde.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:49
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