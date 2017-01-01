Fenerbahçe'den Mehmet Topal açıklaması
İstanbul Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıda Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine açıklama yapıldı.
Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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