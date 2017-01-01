''Birliğimizi kimse bozamaz''
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Ülkemizin bütünlüğüne kastedenler amaçlarına asla ulaşamayacak. Emniyet güçlerimizle gurur duyuyoruz. Dualarımız onlarla...
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin ocak sayısında 2017'ye dair barış ve dostluk mesajları verdi. Sarı-lacivertli forma için ter döken tüm sporculara başarılar dileyen Yıldırım, milletimizin teröre karşı "tek yürek" olduğuna vurgu yaptı; şunları söyledi:
"Milletimizin birliğini bozmaya, ülkemizin bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelenler amaçlarına ulaşamayacaklar, huzur ve birliğimizi bozamayacaklar. Emniyet güçlerimizin bu kutsal mücadelede muzaffer olacaklarına olan inancımızı Fenerbahçe camiası olarak en güçlü şekilde ifade ediyor, onlarla gurur duyduğumuzu ve dualarımızın onların sağlığı ve başarısı için olduğunu kendilerine buradan söylemek istiyorum. Spor camiası da teröre karşı birlik ve beraberlik anlayışı içinde olmalı. Sorunun çözümü ve mücadele için işin ucundan tutmak yerine artık elini taşın altına koymalıdır."
"Milletimizin birliğini bozmaya, ülkemizin bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelenler amaçlarına ulaşamayacaklar, huzur ve birliğimizi bozamayacaklar. Emniyet güçlerimizin bu kutsal mücadelede muzaffer olacaklarına olan inancımızı Fenerbahçe camiası olarak en güçlü şekilde ifade ediyor, onlarla gurur duyduğumuzu ve dualarımızın onların sağlığı ve başarısı için olduğunu kendilerine buradan söylemek istiyorum. Spor camiası da teröre karşı birlik ve beraberlik anlayışı içinde olmalı. Sorunun çözümü ve mücadele için işin ucundan tutmak yerine artık elini taşın altına koymalıdır."
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
''Birliğimizi kimse bozamaz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.