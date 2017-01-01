Barış ve F.Bahçe olsun!
Volkan, Topal ve Kjaer, yeni yıldan ülkemiz için huzur temennisinde bulundu. Sarı-lacivertlilerin 2017’deki hedefi de değişmedi: Şampiyonluk.
Fenerbahçe'nin üç kaptanı Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Simon Kjaer, 2016'nın son gününde yeni yıl dileklerini sıralayıp 2017'den ülkemiz için barış ve takımları için şampiyonluk beklediklerini söylediler. İşte, Fenerbahçe dergisine röportaj veren sarı-lacivertli oyunculardan dökülen inciler:
VOLKAN DEMİREL: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK
"Kötü başladığımız bir ligi, ilk yarının ortalarına doğru iyi toparladık. Takım olarak kendimize geldik ve gerçek gücümüzü göstermeye başladık. Beklenmedik puan kayıpları yaşadık ama lig uzun bir maraton. Sezon ortası kampıyla beraber, kazandığımız maçların ikinci yarıda devamını getirip şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz. Advocaat geldiği andan itibaren farkını ortaya koydu. Disiplini ve düzeniyle bize çok şey kattığını düşünüyorum. Tecrübesinden sonuna kadar yararlanıyoruz. 2016'yı maalesef güzel anılarla kapatmadık. Bu nedenle, bende iz bırakan güzel bir an aklıma gelmiyor. Kavgalardan ve savaşlardan arınmış bir ülke istiyoruz. Dertsiz, kedersiz, şehitlerin olmadığı, ölümlerin olmadığı, mutlulukla konuştuğumuz bir ülke. Barışın olduğu ortamlarda; spor yapmak, galibiyetler ve şampiyonluklar anlam kazanıyor. Umuyorum; 2017 yılının şampiyonu; barış ve Fenerbahçe olur."
SİMON KJAER: BU RUHU KORUMALIYIZ
"Bizim için zorlu bir başlangıç oldu. Son maçlarda iyi bir seri yakaladık. Normalde böyle bir seri, aslında ligin lideri olmanız için yeterli olmalıdır ama ligin en başındaki o kötü başlangıcımızdan dolayı bu durum bizi en tepeye taşımaya yeterli olmadı. Takım içindeki ruhumuzu aynı şekilde korumalıyız. Yukarı doğru çıkışımızı devam ettirmeliyiz. Yarışın içerisinde olacağımızla ilgili son derece olumlu düşüncelere sahibim. Güçlü bir takımımız var ve biz zirvede tamamlayacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe formasıyla Manchester United'ı kendi sahamızda yenmek, hem bizim için hem de taraftarlarımız için harika bir mutluluktu. Yeni yılda ligin ilk yarısında özellikle son dönemde sağladığımız o istikrarı korumamızı diliyorum. Fenerbahçe için dileğim bu. Türkiye için dileğim ise; sükûnet ve huzur. Umuyorum; ortam sakinleşir."
MEHMET TOPAL: ADVOCAAT BİZE ÇOK ŞEY KATTI
"Herkesin bildiği gibi sezona kötü ve bize hiç yakışmayacak bir başlangıç yaptık ama sonrasında çok iyi toparladık. Bütün konsantrasyonumuzu ve gücümüzü ikinci yarıya verip liderliği ele geçirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Bu zamana kadar bütün hocalarımla aram her zaman iyi oldu. Dick Advocaat da aynı şekilde. Takıma çok şey kattı. Çok disiplinli, hiç kimseye taviz vermiyor, herkese eşit davranıyor. 2017'nin ülkemiz açısından savaşların, can kayıplarının olmadığı, barışların olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Camiamız için de inşallah bol galibiyetli ve şampiyonluklarla dolu bir sene olmasını ümit ediyorum."
VOLKAN DEMİREL: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK
"Kötü başladığımız bir ligi, ilk yarının ortalarına doğru iyi toparladık. Takım olarak kendimize geldik ve gerçek gücümüzü göstermeye başladık. Beklenmedik puan kayıpları yaşadık ama lig uzun bir maraton. Sezon ortası kampıyla beraber, kazandığımız maçların ikinci yarıda devamını getirip şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz. Advocaat geldiği andan itibaren farkını ortaya koydu. Disiplini ve düzeniyle bize çok şey kattığını düşünüyorum. Tecrübesinden sonuna kadar yararlanıyoruz. 2016'yı maalesef güzel anılarla kapatmadık. Bu nedenle, bende iz bırakan güzel bir an aklıma gelmiyor. Kavgalardan ve savaşlardan arınmış bir ülke istiyoruz. Dertsiz, kedersiz, şehitlerin olmadığı, ölümlerin olmadığı, mutlulukla konuştuğumuz bir ülke. Barışın olduğu ortamlarda; spor yapmak, galibiyetler ve şampiyonluklar anlam kazanıyor. Umuyorum; 2017 yılının şampiyonu; barış ve Fenerbahçe olur."
SİMON KJAER: BU RUHU KORUMALIYIZ
"Bizim için zorlu bir başlangıç oldu. Son maçlarda iyi bir seri yakaladık. Normalde böyle bir seri, aslında ligin lideri olmanız için yeterli olmalıdır ama ligin en başındaki o kötü başlangıcımızdan dolayı bu durum bizi en tepeye taşımaya yeterli olmadı. Takım içindeki ruhumuzu aynı şekilde korumalıyız. Yukarı doğru çıkışımızı devam ettirmeliyiz. Yarışın içerisinde olacağımızla ilgili son derece olumlu düşüncelere sahibim. Güçlü bir takımımız var ve biz zirvede tamamlayacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe formasıyla Manchester United'ı kendi sahamızda yenmek, hem bizim için hem de taraftarlarımız için harika bir mutluluktu. Yeni yılda ligin ilk yarısında özellikle son dönemde sağladığımız o istikrarı korumamızı diliyorum. Fenerbahçe için dileğim bu. Türkiye için dileğim ise; sükûnet ve huzur. Umuyorum; ortam sakinleşir."
MEHMET TOPAL: ADVOCAAT BİZE ÇOK ŞEY KATTI
"Herkesin bildiği gibi sezona kötü ve bize hiç yakışmayacak bir başlangıç yaptık ama sonrasında çok iyi toparladık. Bütün konsantrasyonumuzu ve gücümüzü ikinci yarıya verip liderliği ele geçirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Bu zamana kadar bütün hocalarımla aram her zaman iyi oldu. Dick Advocaat da aynı şekilde. Takıma çok şey kattı. Çok disiplinli, hiç kimseye taviz vermiyor, herkese eşit davranıyor. 2017'nin ülkemiz açısından savaşların, can kayıplarının olmadığı, barışların olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Camiamız için de inşallah bol galibiyetli ve şampiyonluklarla dolu bir sene olmasını ümit ediyorum."
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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