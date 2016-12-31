Volkan Demirel kulüp dergisine konuştu:
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel: "Sezon ortası kampıyla beraber, kazandığımız maçların ikinci yarıda devamını getirerek, şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz"
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel, ligin ikinci yarısında şampiyonluğa doğru ilerleyeceklerini belirtti.
Volkan, kulüp dergisinin ocak ayı sayısında yer alan röportajında, lige kötü başladıklarını ancak ilk bölümün ortalarına doğru iyi toparladıklarını vurgulayarak, "Takım olarak kendimize geldik ve gerçek gücümüzü göstermeye başladık. Rakiplerimize göre maçtan kopmayan bir yapıya sahibiz. Sezon ortası kampıyla beraber, kazandığımız maçların ikinci yarıda devamını getirerek, şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz. Umuyorum 2017 yılının şampiyonu barış ve Fenerbahçe olur." ifadelerini kullandı.
Sezonun ilk bölümünde en zorlu geçen maçın Manchester United karşılaşması olduğunu aktaran 35 yaşındaki futbolcu, "İlk yarının en sürpriz sonucunu aldığımız maç 3-3 biten Kayserispor müsabakasıydı. En keyif veren maç ise evimizde oynadığımız Feyenoord karşılaşmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Krasnodar'ı eleyecek güçte olduklarını belirten Demirel, şunları kaydetti:
"Krasnodar, Rus Ligi'nin başarılı ve istikrarlı takımlarından biri. Turu geçtikten sonra, yine bizden kaynaklı olmayan talihsizlikler yaşamazsak üst turlarda varlığımızı hissettireceğiz. Hangi turda, hangi statta mücadele edersek edelim, hedefimiz her zaman kupaya ulaşmak olacak."
Tecrübeli kaleci, teknik direktör Advocaat'ın takıma geldiği andan itibaren farkını ortaya koyduğunu, Hollandalı teknik adamın disiplini ve düzeniyle takıma çok şey kattığını ve işleri yoluna koyduğunu bildirdi.
Volkan Demirel, 2016 yılını dünya genelinde güzel anılarla kapatamadıklarını vurgulayarak, yeni yılın sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesini diledi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:09
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 28
Yorum
Haydar BAŞARISIZLIK kelimesini yazanlar: Hakem, takvim, ceza adaletsizliği,... gibi şeylere rağmen FB şampiyonluğun en büyük adayı şuan. Biz demiyoruz BJK li yorumcular diyor. Zira görüyorlar BJK nin oyununu ve bunca desteğe rağmen hala 2. oluşunu... Asıl meseleye odaklanın: BJK kayırılıyor mu kayırılmıyor mu?
- Aslan’da büyük revizyon sürüyor
Toplam 8
Yorum
cup lion Aleix vidal çok iyi transfer olur
- Sobol bitti bitiyor
Toplam 5
Yorum
savaş bu futbolcuyu da yönetim isteyip alıyor yoksa şenol hoca mı? Valla defanda 30 yaş civarında kariyerli isim alınacaksa alınmalı.Orta sahanın hem sağına hem soluna çok koşan 2 futbolcu şart.orta göbekte işte o zaman oğuzhan ve tolgay iş yapar.birde içlerine talisca girince orta beşli tamam olur.sol beke adam alınırsa iyi olr.Forvet e Gpmezdeb iyisi bulunursa alınsın.
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