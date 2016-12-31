 ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı'' – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''

    ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''

    Sarı-lacivertliler, Bursaspor maçında taraftarların yol açtığı “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesine rağmen Beşiktaş’a neden ceza verilmediğini sorarken, “TFF Hukuk Kurulu’nun bu karara itiraz edip etmediğinin” aydınlanmasını istedi... Söz konusu yazıda, Futbol Federasyonu'nda görevli hukukçularının bazılarının Demirören Grubu'na bağlı şirketlerde çalıştığı, bazılarının ise Beşiktaş'ta görev almış kişilerin akrabası olduğu ileri sürüldü, endişelerin değerlendirilmesini talep etti.

    Başkanı Aziz Yıldırım, TFF'ye olay yaratacak bir yazı gönderdi. Yıldırım söz konusu yazıda, Beşiktaş-Bursaspor maçında yapılan çirkin ve kötü tezahüratlara, yapılan terör eylemi nedeniyle ceza verilmemesinin hukuksuzluk olduğunu belirterek ilginç iddialar ortaya attı. İşte F.Bahçe'nin resmi sitesinden de servis edilen yazının özeti:

    BASIN ÖYLE YAZDI
    "Beşiktaş'la Bursaspor arasında oynanan lig maçında söz konusu takımların taraftarlarının 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle her iki takım PFDK'ya sevk edilmiştir. PFDK, 15.12.2016 tarihli toplantıda ceza tayinine yer olmadığına karar vermiştir. PFDK'nın söz konusu kararının gerekçesinin 'müsabakadan sonra Vodafone Arena civarında meydana gelen elim terör olayı' olduğu basında yer almıştır. Bu kararın ardından basında; TFF'nin yöneticilerinin bu durumun vicdanları rahatsız edebileceğini değerlendirerek ve bu değerlendirme sonucunda TFF Hukuk Kurulu'nun PFDK'nın kararına karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduğuna ilişkin haberle çıkmıştır.

    'BİZE BİLDİRİN'
    Söz konusu başvurunun akıbeti ile alakalı olarak herhangi bir hususa tesadüf edilmemiştir. PFDK'nın 'skandal nitelikte' bu kararı ile alakalı olarak PFDK başkan ve üyeleri hakkında bir tasarrufunuzun bulunup bulunmadığı, TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'nın kararına karşı bir başvuru yapılıp yapılmadığı, başvuru yapılmadıysa yapılmama nedeninin tarafımıza bildirilmesini saygı ile arz ederiz."

    'AKRABA HUKUKÇULAR'
    TFF'ye gönderilen imzalı yazıda, TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı olmakla suçlanıyor. İşte yazıdaki o bölüm: "PFDK ve TFF Tahkim Kurulu başta olmak üzere TFF hukuk organlarının; bir bölümü Demirören Grubu'na bağlı şirketlerde geçmişte ve/veya halen çalışmakta olan hukukçulardan, bir bölümünün ise Beşiktaş Kulübü'nde görev yapmış kişilerin yakın akrabaları olan hukukçulardan oluştuğu futbol kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Bu kişiler ile oluşan kurulların tarafsızlığı ve kararlarının adaletli olup olmadığı noktasında ciddi endişeler taşıdığımızı bilmenizi isteriz. Talebimizin bu endişemiz çerçevesinde değerlendirilmesi en büyük beklentimizdir.




    Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım imzasının yer aldığı yazılı belgeyi Futbol Federasyonu'na gönderip değerlendirilmesini istedi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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