''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Sarı-lacivertliler, Bursaspor maçında taraftarların yol açtığı “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesine rağmen Beşiktaş’a neden ceza verilmediğini sorarken, “TFF Hukuk Kurulu’nun bu karara itiraz edip etmediğinin” aydınlanmasını istedi... Söz konusu yazıda, Futbol Federasyonu'nda görevli hukukçularının bazılarının Demirören Grubu'na bağlı şirketlerde çalıştığı, bazılarının ise Beşiktaş'ta görev almış kişilerin akrabası olduğu ileri sürüldü, endişelerin değerlendirilmesini talep etti.
BASIN ÖYLE YAZDI
"Beşiktaş'la Bursaspor arasında oynanan lig maçında söz konusu takımların taraftarlarının 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle her iki takım PFDK'ya sevk edilmiştir. PFDK, 15.12.2016 tarihli toplantıda ceza tayinine yer olmadığına karar vermiştir. PFDK'nın söz konusu kararının gerekçesinin 'müsabakadan sonra Vodafone Arena civarında meydana gelen elim terör olayı' olduğu basında yer almıştır. Bu kararın ardından basında; TFF'nin yöneticilerinin bu durumun vicdanları rahatsız edebileceğini değerlendirerek ve bu değerlendirme sonucunda TFF Hukuk Kurulu'nun PFDK'nın kararına karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduğuna ilişkin haberle çıkmıştır.
'BİZE BİLDİRİN'
Söz konusu başvurunun akıbeti ile alakalı olarak herhangi bir hususa tesadüf edilmemiştir. PFDK'nın 'skandal nitelikte' bu kararı ile alakalı olarak PFDK başkan ve üyeleri hakkında bir tasarrufunuzun bulunup bulunmadığı, TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'nın kararına karşı bir başvuru yapılıp yapılmadığı, başvuru yapılmadıysa yapılmama nedeninin tarafımıza bildirilmesini saygı ile arz ederiz."
'AKRABA HUKUKÇULAR'
TFF'ye gönderilen Aziz Yıldırım imzalı yazıda, TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı olmakla suçlanıyor. İşte yazıdaki o bölüm: "PFDK ve TFF Tahkim Kurulu başta olmak üzere TFF hukuk organlarının; bir bölümü Demirören Grubu'na bağlı şirketlerde geçmişte ve/veya halen çalışmakta olan hukukçulardan, bir bölümünün ise Beşiktaş Kulübü'nde görev yapmış kişilerin yakın akrabaları olan hukukçulardan oluştuğu futbol kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Bu kişiler ile oluşan kurulların tarafsızlığı ve kararlarının adaletli olup olmadığı noktasında ciddi endişeler taşıdığımızı bilmenizi isteriz. Talebimizin bu endişemiz çerçevesinde değerlendirilmesi en büyük beklentimizdir.
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım imzasının yer aldığı yazılı belgeyi Futbol Federasyonu'na gönderip değerlendirilmesini istedi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:24
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 28
Yorum
Haydar BAŞARISIZLIK kelimesini yazanlar: Hakem, takvim, ceza adaletsizliği,... gibi şeylere rağmen FB şampiyonluğun en büyük adayı şuan. Biz demiyoruz BJK li yorumcular diyor. Zira görüyorlar BJK nin oyununu ve bunca desteğe rağmen hala 2. oluşunu... Asıl meseleye odaklanın: BJK kayırılıyor mu kayırılmıyor mu?
- Aslan’da büyük revizyon sürüyor
Toplam 8
Yorum
cup lion Aleix vidal çok iyi transfer olur
- Sobol bitti bitiyor
Toplam 5
Yorum
savaş bu futbolcuyu da yönetim isteyip alıyor yoksa şenol hoca mı? Valla defanda 30 yaş civarında kariyerli isim alınacaksa alınmalı.Orta sahanın hem sağına hem soluna çok koşan 2 futbolcu şart.orta göbekte işte o zaman oğuzhan ve tolgay iş yapar.birde içlerine talisca girince orta beşli tamam olur.sol beke adam alınırsa iyi olr.Forvet e Gpmezdeb iyisi bulunursa alınsın.
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