 Sürpriz isim Debuchy – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Sürpriz isim

    Sürpriz isim Debuchy
    'i göndermek isteyen F.Bahçe'ye sürpriz bir sağ bek önerildi. Sezon başında G.Saray'ın da gündemine gelen 31 yaşındaki 'li Debuchy'nin menajer Ali Sapan tarafından Ali Yıldırım'a teklif edildiği bildirildi. Ancak Yıldırım'ın sağ beke takviye istemediklerini söyleyerek öneriyi geri çevirdiği kaydedildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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