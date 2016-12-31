Sürpriz isim Debuchy
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 28
Yorum
Haydar BAŞARISIZLIK kelimesini yazanlar: Hakem, takvim, ceza adaletsizliği,... gibi şeylere rağmen FB şampiyonluğun en büyük adayı şuan. Biz demiyoruz BJK li yorumcular diyor. Zira görüyorlar BJK nin oyununu ve bunca desteğe rağmen hala 2. oluşunu... Asıl meseleye odaklanın: BJK kayırılıyor mu kayırılmıyor mu?
- Aslan’da büyük revizyon sürüyor
Toplam 8
Yorum
cup lion Aleix vidal çok iyi transfer olur
- Sobol bitti bitiyor
Toplam 5
Yorum
savaş bu futbolcuyu da yönetim isteyip alıyor yoksa şenol hoca mı? Valla defanda 30 yaş civarında kariyerli isim alınacaksa alınmalı.Orta sahanın hem sağına hem soluna çok koşan 2 futbolcu şart.orta göbekte işte o zaman oğuzhan ve tolgay iş yapar.birde içlerine talisca girince orta beşli tamam olur.sol beke adam alınırsa iyi olr.Forvet e Gpmezdeb iyisi bulunursa alınsın.
Sürpriz isim Debuchy haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.