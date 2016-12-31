Satamazsa kiralayacak

Advocaat'ın kadroda düşünmediği Stoch'a Süper Lig'den teklifler geldiği ancak yönetimin kiralama yolunu ikinci plana koyduğu ifade edildi. Slovak futbolcuyu satarak para kazanmak isteyen sarı-lacvertlilerin 3.5 milyon euro'luk bir bonservis belirlediği, satılmaması halinde kiraya verileceği gelen haberler arasında.