 RvP için şok sözler – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    RvP için şok sözler

    RvP için şok sözler

    Teknik Direktörü , Van Persie’yi kadroya çağırmadığı için pişman olmadığını belirterek, “Bir forvet oyun içinde daha aktif olmalı” yorumunu yaptı.

    Teknik Direktörü Danny Blind, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği röportajda Robin van Persie için flaş sözler sarf etti. Uzun süredir kadroya davet edilmeyen Van Persie konusunda bir pişmanlığı olmadığını belirten Blind, "Hollanda futbolu için harika şeyler yapmış olabilir. 2015'teki Kazakistan maçında onu ilk defa yedek oturttum. 3 gün sonraki Çek maçında da keza... Bence onbirde fit oyuncular oynamalı. Bu durumu Robin'e de anlattım" diye konuştu. Hollandalı hoca, 33 yaşındaki yıldızın sürekli sakatlanmasının da handikap olduğu bildirip, şu yorumu yaptı:

    SÜREKLİ İZLİYORUZ
    "Ekibim ve ben şu anda Van Persie'yi yakından takip ediyoruz. Haftalık toplantılarımız var, her oyuncuyu izliyoruz. Van Persie son dönemde pozitif işler yaptı ama yine sakatlandı. Mesela Feyenoord maçında çok iyi değildi. Bir forvet olarak oyun içinde daha aktif durumda olmalısınız."

    ÇIKIŞI YETERLİ DEĞİL
    Blind, 'nin F.Bahçe'de yakaladığı çıkışın milli takım için yeterli olmadığını savundu. RvP, milli takım formasını son olarak 13 Ekim 2015'teki Çek Cumhuriyeti mücadelesinde giymişti.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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