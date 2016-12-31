 Rekor var kupa yok – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Rekor var kupa yok

    Rekor var kupa yok
    F.Bahçe, futbolda 2015'i olduğu gibi 2016 yılına da kupasız tamamladı. Son iki yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. Bu tarihte Galatasaray'ı penaltılarla yenip Süper Kupa'yı kaldıran Kanarya, iki yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı. Buna rağmen sarı-lacivertliler, son 10 yıl içinde en fazla galibiyet aldığı (37) yılı 2016'da yaşadı.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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