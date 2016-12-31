Rekor var kupa yok
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
- Ahmet Çalık G.Saray’da!
Toplam 25
Yorum
saçma sapan ahmet çalık gs topçusu deil avrupada ne stoperler var ama yönetim anlamıyor peki şöyle yapın adamın zaten 2018 sözleşmesi var 1 yıl kalmış yarım sezon kiralayın sezon sonuna kadar oynasın bizi utandırırsa 3 milyon euro verir alırsınız bonservisini futbolcu ile zaten anlaşılmış cavcav bizi kazıklamaya çalışıyor!!!
- Trabzonspor'da 2016 yılı kabus gibi geçti
Toplam 2
Yorum
beşiktaşlı erkan ts çok severim benim önerim şu olur manuel fernandes ,bobo, atıf, chedjo boşa çıkmış oda olur yine bizden ömeri alabiirler inanın bu takım süper olur 2 yarı inşallah selam trabzona
- Ahmet Çalık G.Saray’da!
Toplam 25
Yorum
arma 10 numara adayı futbolcuyu 1.5 a satıp stoperi 4 e satıyorsa cavcav biyerde bi yanlışlık var 4 e alanlar şaibelidir
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