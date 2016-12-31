 Obradovic küplere bindi – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Obradovic küplere bindi

    Obradovic küplere bindi
    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı Olympiakos'a 71-62 yenilirken, coach Obradovic isim vermeden bazı oyuncularını suçladı. Obra, "Bazı oyuncularımız maçın kaybedilmesine rağmen reaksiyon gösteriyorlar, bazılarını değiştirmek ise mümkün değil. Önemli kararlar almalıyız" dedi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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