 Lizbon’dan ‘Wiel’ müjdesi – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Lizbon’dan ‘Wiel’ müjdesi

    Lizbon’dan ‘Wiel’ müjdesi

    F.Bahçe’nin “Kendine kulüp bul” diyerek bir an önce kurtulmak istediği Hollandalı futbolcuya talip oldu. Van der Wiel, Marsilya’nın da yakın takibinde.

    'de gözden çıkarılan , 'un radarına girdi. İddia, Portekiz'in ünlü spor gazetesi O Jogo'dan geldi. Haberde; 32 yaşındaki Joao Pereira'yı Trabzonspor'a göndermeye hazırlanan Sporting Lizbon'un, Fener'de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ile ilgilenmeye başladığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği 28 yaşındaki futbolcunun, Lizbon'da oynayan Hollandalı futbolcular Bas Dost, Luc Castaignos ve Marvin Zeegelaar'dan kulüp ve ülke hakkında bilgi aldığı belirtildi. Haberin detayında Gregory Van der Wiel'ı Fransa'dan Olimpik Marsilya'nın da transfer etmek istediğinin altı çizildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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