Krasnodar’ın on numarası Çin’de
F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar'da önemli bir ayrılık yaşandı. Rus ekibinin Özbek on numarası Odil Akhmedov, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'a transfer oldu. Krasnador'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncunun ise yıllık 4 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Suriyeli golcü
Toplam 7
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Serhat kurt Karıyeri olmaya bilir ama gol istatistikleri bence iş yapar
- Suriyeli golcü
Toplam 7
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sercan korkmaz Galatasaray'a katkı sağlayabilecek, profesyonel, tecrübeli,hızlı teknik ayak ve zekaya sahip her futbolcu olabilir. Yeter ki kaliteli olsun. Nereli olduğu önemli değil...
- Suriyeli golcü
Toplam 7
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AKGÜNN ŞİMDİ BUNA SİGORTADA YAPMAZLAR
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