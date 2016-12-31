 Krasnodar’ın on numarası Çin’de – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’ın on numarası Çin’de

    Krasnodar’ın on numarası Çin’de
    F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi 'da önemli bir ayrılık yaşandı. Rus ekibinin Özbek on numarası , Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'a transfer oldu. Krasnador'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncunun ise yıllık 4 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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