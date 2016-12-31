 Kartkolik Mehmet Topal – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kartkolik

    Kartkolik Mehmet Topal
    F.Bahçe'de, 16 haftalık sezonun ilk bölümde en hırçın futbolcu Mehmet Topal oldu. Maçlarda görev alan 21 farklı futbolcu toplam 2 kırmızı, 35 sarı kart görürken; 1 kırmızı, 5 sarı kartı bulunan bu kulvarda zirveye çıktı. Deneyimli futbolcuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Danimarkalı savunmacı Kjaer takip etti.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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