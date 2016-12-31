Kartkolik Mehmet Topal
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
- Gomez’den imalı veda
Toplam 3
Yorum
denizde su arıyor Yönetim hala Gomez le vakit geçiriyor Transfer bitecek istediğimizi alamadık olacak HADİ CANIM SENDE
- ''Bizi tebrik edin''
Toplam 4
Yorum
cemrecan fernandao seni çok seviyoruz fernandao sen çok iyi birisin seni trabzonspora göndermeyiz
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 6
Yorum
Aslan EGER HABER DOGRUYSADA SATMIYAN VARSA TAM HAINDIR ADAM FLORYADANDAMI KIYMETLI SASIRMAYIN O MAKAMI BIR SANIYE ISGAL ETMEYIN DEF OLUN GIDIN
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