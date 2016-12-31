Juan Mata Fener'e

Israrla kaliteli bir 10 numara isteyenTeknik Direktörü, ilk tercihi olan'ın transferinin zora girmesi üzerine, yine'ın bir başka yıldızı'nın adını verdi.hoca, önceki gece oynananmaçı sonrası yönetimle transfer toplantısı yaptı., geç saatlere kadar süren zirvede, direkt oynayabilecek ve takıma katkı sağlayacak kalitede bir orta saha oyuncusu isteğini yineledi."Transer yapmak için transfer istemiyorum. Kesinlikle nokta atışı yapmalıyız" diyen, Depay'dan sonra gönlünden geçen isminolduğunu da söyledi. 28 yaşındaki futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle ancak kiralık olarak kadroya katılması söz konusu.'ın hocası'nun, daha önce Chelsea'den gönderdiği Mata'nın ara transferde kiralık verilmesine yeşil ışık yakabileceğibelirtildi.