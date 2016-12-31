 Fenerbahçe’de 1 haftalık izin başladı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Fenerbahçe’de 1 haftalık izin başladı

    Fenerbahçe’de 1 haftalık izin başladı
    F.Bahçe'de bir haftalık devre arası izni dün başladı. 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak olan sarı-lacivertliler, aynı gün kamp için Antalya'ya hareket edecek. Burada biri Hollanda ekibi Go Ahead ile olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak olan Kanarya, 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'a dönecek.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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