 Emenike, Lokomotiv’le yakınlaştı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    , Lokomotiv’le yakınlaştı

    Emenike, Lokomotiv’le yakınlaştı
    Milan'dan Luiz Adriano'nun transferini bitirmek üzere olan 'nın 'den vazgeçtiği, sarı-lacivertli forvetin 'ya yakınlaştığı ileri sürüldü. Moskova temsilcisinin Emenike'nin menajeriyle görüşmelere başladığı ve kiralık olarak bu transferi sonlandırmak üzere olduğu bildirildi. Fenerbahçe yetkilileri, "Bize Emenike için teklif gelmedi" açıklaması yapmıştı.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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