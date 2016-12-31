Emenike, Lokomotiv’le yakınlaştı
Milan'dan Luiz Adriano'nun transferini bitirmek üzere olan Spartak Moskova'nın Emenike'den vazgeçtiği, sarı-lacivertli forvetin Lokomotiv Moskova'ya yakınlaştığı ileri sürüldü. Moskova temsilcisinin Emenike'nin menajeriyle görüşmelere başladığı ve kiralık olarak bu transferi sonlandırmak üzere olduğu bildirildi. Fenerbahçe yetkilileri, "Bize Emenike için teklif gelmedi" açıklaması yapmıştı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
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1903 OTUR VE ITAAT ET.
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 14
Yorum
uchache Öff ne ağladı be bunlarda haa. Ağlamadıkları bir şey kalmadı sanırım bu sezon.
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
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Yorum
dost Beşiktaş iki yıldır hakemler ve tff tarafından koruma altında.Herhalde üçüncü yıldızı takacak.
Emenike, Lokomotiv’le yakınlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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