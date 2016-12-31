 ''Bizi tebrik edin'' – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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HEPSİ
    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    ''Bizi tebrik edin''

    ''Bizi tebrik edin''

    Lige kötü başlamalarına rağmen galibiyet serisi yakaladıklarının altını çizen golcü oyuncu “Sezonun başından beri kendimizi geliştirip, üzerine bir şeyler katarak yol aldık. Bu hızlı geri dönüş için bence bir tebriği hak ediyoruz” dedi.

    'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao, takımın hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yakaladığı başarıya ilişkin açıklamalarda bulundu. FB TV'ye konuşan sambacı, lige kötü başlamalarına rağmen galibiyet serisi yakaladıklarının altını çizerek, "Ancak daha sonraki dönemde ligin son kısmına kadar galibiyet serisi yakalamayı başardık. Sezonun başından bu yana kendimizi geliştirerek, her gün üzerine bir şeyler katarak yolumuza devam ettik...

    HOCA İLE İYİ UYUM SAĞLADIK
    "Bu hızlı geri dönüşten dolayı bence bir tebriği hak ediyoruz" dedi. Advocaat'ın çalışma şartlarına ve metotlarına da hızlı bir şekilde uyum sağladıklarının altını çizen Fernandao, "Tek düşüncemiz, ligin ikinci yarısında da bu şekilde devam etmek. 2017'nin takımımız için şampiyonluklarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

    AVRUPA'DA YOLUMUZ AÇIK
    Fernandao, Avrupa Ligi'ndeki performansları ile son 32 turundaki rakipleri Krasnodar'ı da değerlendirdi. "Zorlu bir gruptan ilk sırada çıkmayı başardık. Grubumuzda büyük takımlar vardı, ama şunu unutmayalım ki; biz de büyük bir takımız" diyen golcü oyuncu, "Bu turda Krasnodar ile karşılaşacağız. Konsantrasyonumuzu korumalıyız. Avrupa Ligi, çok önemli bir organizasyon ve biz Avrupa Ligi'nde başarılar isteyen bir takımız. Bu şekilde devam edersek, eminim ki Avrupa Ligi'nde önümüz çok açık ve daha üst turlara da çıkabiliriz" yorumunu yaptı.

    'KRAL OLDUĞUNU GÖSTERDİN'
    Menemen maçında mükemmel bir röveşata golü atan Fernandao'yu ilk kutlayan, bu gollerin uzmanı Sow oldu. Senegalli futbolcu, maç sonrası aradığı takım arkadaşını, "Beni kıskandırdın kardeşim. Tebrikler çok güzel bir gol oldu. Gerçekten kral olduğunu bir kez daha gösterdin" diyerek övdü.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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