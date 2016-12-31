''Bizi tebrik edin''
Lige kötü başlamalarına rağmen galibiyet serisi yakaladıklarının altını çizen golcü oyuncu “Sezonun başından beri kendimizi geliştirip, üzerine bir şeyler katarak yol aldık. Bu hızlı geri dönüş için bence bir tebriği hak ediyoruz” dedi.
HOCA İLE İYİ UYUM SAĞLADIK
"Bu hızlı geri dönüşten dolayı bence bir tebriği hak ediyoruz" dedi. Advocaat'ın çalışma şartlarına ve metotlarına da hızlı bir şekilde uyum sağladıklarının altını çizen Fernandao, "Tek düşüncemiz, ligin ikinci yarısında da bu şekilde devam etmek. 2017'nin takımımız için şampiyonluklarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA YOLUMUZ AÇIK
Fernandao, Avrupa Ligi'ndeki performansları ile son 32 turundaki rakipleri Krasnodar'ı da değerlendirdi. "Zorlu bir gruptan ilk sırada çıkmayı başardık. Grubumuzda büyük takımlar vardı, ama şunu unutmayalım ki; biz de büyük bir takımız" diyen golcü oyuncu, "Bu turda Krasnodar ile karşılaşacağız. Konsantrasyonumuzu korumalıyız. Avrupa Ligi, çok önemli bir organizasyon ve biz Avrupa Ligi'nde başarılar isteyen bir takımız. Bu şekilde devam edersek, eminim ki Avrupa Ligi'nde önümüz çok açık ve daha üst turlara da çıkabiliriz" yorumunu yaptı.
'KRAL OLDUĞUNU GÖSTERDİN'
Menemen maçında mükemmel bir röveşata golü atan Fernandao'yu ilk kutlayan, bu gollerin uzmanı Sow oldu. Senegalli futbolcu, maç sonrası aradığı takım arkadaşını, "Beni kıskandırdın kardeşim. Tebrikler çok güzel bir gol oldu. Gerçekten kral olduğunu bir kez daha gösterdin" diyerek övdü.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
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