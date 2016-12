Aziz Yıldırım'dan spor camiasına çağrı:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, spor camiasının teröre karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, “Spor camiası terör belasına karşı; sözde değil, özde birlik ve beraberlik anlayışı ile bu sorunun çözümü ve mücadele için işin ucundan tutmak yerine artık elini taşın altına koymalıdır” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Ocak sayısında çıkan yazısında, başta sarı-lacivertli camia olmak üzere tüm ülkenin yeni yılını kutladı. Yazısının başında ülkede yaşanan terör olaylarına dikkat çeken Yıldırım, spor camiasına hain terör saldırılarına karşı birlik olma mesajı verdi.



"Milletimizin birliğini bozamayacaklar"

Artık söylenecek lafın bittiği, bıçağın kemiğe dayandığı bir noktada yer aldığımızı ifade eden Aziz Yıldırım, "Her zaman olduğu gibi kalleş taktikler kullanan terör örgütleri, Aralık ayı içinde gerçekleştirdikleri hain saldırılarla birçok asker, polis ve sivil vatandaşımızın hayatına kastetti, çok sayıda insanımızın yaralanmasına neden oldu. Ayrıca kahraman ordumuz, sınır ötesinde yine bir terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonda çok sayıda şehit ve gazi verdi. Kayseri'de kahraman komandolarımızı, İstanbul Beşiktaş'ta kahraman polislerimizi ve masum sivilleri ve son olarak Suriye'de sınır ötesi harekata katılan kahraman askerlerimizi bizlerden koparan bu insanlık dışı saldırılara karşı, toplumumuz her kesimiyle tek yürek oldu. Milletimizin birliğini bozmaya, ülkemizin bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelen bu terör dalgasını üretenlere bir kez daha amaçlarına ulaşamayacaklarını, huzur ve birliğimizi bozamayacaklarını haykırıyorum. Milletimizin bekası ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden emniyet güçlerimizin bu kutsal mücadelede muzaffer olacaklarına olan inancımızı Fenerbahçe Camiası olarak en güçlü şekilde ifade ediyor, onlarla gurur duyduğumuzu ve dualarımızın onların sağlığı ve başarısı için olduğunu kendilerine buradan söylemek istiyorum" diye konuştu.



"Bize verilecek her türlü görevi eksiksiz yerine getirmeye hazırız"

Teröre karşı spor camiasına da seslenen Aziz Yıldırım, "Spor camiasının da terör belasına karşı; sözde değil, özde birlik ve beraberlik anlayışı ile bu sorunun çözümü ve mücadele için işin ucundan tutmak yerine artık elini taşın altına koymalıdır. Bu bağlamda spor dünyasının kederde ve tasada samimiyetle milletimiz ile birlik olduğunu göstermek adına organize edilen özel maçı son derece önemli bir adım olarak gördük ve bu maçla alakalı kulüp olarak bizden arzulanan desteği tüm gücümüz ile verdik. Bu organizasyonun tüm geliri, terör olaylarında evlatlarını, eşlerini, babalarını yitirmiş ailelere ulaştırılacaktır. Bu vesile ile bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bunun yanında, başkanı olduğum Fenerbahçe Camiasının, bu konuda devletimiz tarafından bize verilecek her türlü görevi eksiksiz yerine getirmeye hazır olduğunu bir kez daha ifade ediyor, terör olaylarında yitirdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Advocaat ve Zeljko Obradovic'i kutluyorum"

Futbol ve basketbol takımlarını yıl içerisinde elde ettikleri zaferler için kutlayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Futbol A Takımımız, Türkiye liginde yoluna devam ederken; Avrupa Ligi'nde de grubunu ilk sırada tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırmıştır. Bu başarıdan dolayı Sayın Advocaat başta olmak üzere tüm Takımımızı kutluyor, sezon sonunda tüm hedeflerimize ulaşmak için yönetim, teknik heyet ve futbolcular, kenetlenerek canla başla çalıştığımızı siz değerli taraftarlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Erkek Basketbol Takımımız için Aralık ayındaki en önemli olayın, aldığı müsabaka sonuçlarından ziyade, Başantrenör Zeljko Obradovic ile yapmış olduğumuz 3 yıllık anlaşma olduğunu düşünüyorum. Başarının olmazsa olmaz şartının istikrar olduğu gerçeğiyle Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli basketbol antrenörleri arasında gösterilen Sayın Obradovic ile hedeflediğimiz Avrupa Şampiyonluğuna önümüzdeki dönemde ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."



"Gelişmeleri taraftarımızla paylaşacağız"

Fenerbahçe'ye kurulan şike kumpası ile alakalı olarak da başkan Aziz Yıldırım, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame tahtında başlayan yargılamanın ilk duruşması 20 Şubat 2017 tarihinde yapılacaktır. 20 Şubat 2017 tarihine kadar gerek Kulübümüze ait iletişim araçları ile gerekse ulusal medya üzerinden kamuoyunu bilgilendirici nitelikte çalışmalarımız önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde başlayacaktır. Yine tarafımızca kumpasın medya ve TFF ayağı ile alakalı olarak yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma da halen devam etmektedir. Kumpasa karışan hakim ve savcılar ile alakalı olarak yapmış olduğumuz suç duyurusu ise HSYK tarafından soruşturulmaktadır. Bu konulardaki gelişmeleri taraftarlarımız ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.



Son olarak Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulma çalışmaları hakkında bilgiler veren Yıldırım, "Akademisyen üyelerimizle 2. çalıştayımızı da Aralık ayı içinde gerçekleştirdik. Bize yol gösteren ve bugüne kadar Üniversitemizin kuruluşu yönünde başardığımız işlerde büyük faydalarını gördüğümüz akademisyen üyelerimizin fikirleri, Fenerbahçe Üniversitesi yolunda bundan sonra da bizim önümüzü aydınlatacaktır" şeklinde konuştu.



Aziz Yıldırım, 2017 yılının ülkemizi tehdit eden iç ve dış düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağımız, hep beraber, sağlık ve mutluluk içinde yaşayacağımız bir yıl olmasını dileyerek sözlerini noktaladı.