 Krasnodar’da ayrılık var – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Krasnodar’da ayrılık var

    Krasnodar’da ayrılık var
    Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar'ın oyuncularına teklif yağıyor... Rus TASS ajansı, Polonyalı Artur Jedrzejczyk'in, ülkesinin ekiplerinden Legia Varşova'ya transfer olacağını duyurdu. Çin'in SIPG takımı da Odil Akhmedov'u resmen istemişti.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:50
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