 İtalyanlar da 10’u yazdı – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    İtalyanlar da 10’u yazdı

    İtalyanlar da 10’u yazdı

    İsveç basını, Palermo’lu ’un F.Bahçe’nin 10 numara adayları arasında olduğunu duyurmuştu. Çizme’de de aynı iddialar tekrarlandı

    Ligin ikinci yarısına bir 10 numara transfer ederek girmek isteyen Fenerbahçe'nin bu mevki için gündemindeki ilk isim Hatem Ben Arfa. Ancak Fransız yıldız, sarı-lacivertlilerin tek seçeneği değil. Yelpazeyi geniş tutan Kanarya, birçok kanaldan arayışlarını sürdürüyor. Bunlardan biri de Palermo'da top koşturan Gana asıllı İsveçli Robin Quaison. Haberi ilk olarak İsveç basını vermişti. İtalya'dan da benzer iddialar yankılandı.

    'İSTERSE GİDEBİLİR'
    İtalyan Mediagol sitesi, Hoffenheim ve Atalanta'nın da listesinde olan 23 yaşındaki futbolcuyu çok istediğini yazdı. Palermo Başkanı Maurizio Zamparini ise yaptığı açıklamada, Quaison'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağına kendisinin karar vereceğini bildirdi.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:00
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