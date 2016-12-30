İtalyanlar da 10’u yazdı
İsveç basını, Palermo’lu Robin Quaison’un F.Bahçe’nin 10 numara adayları arasında olduğunu duyurmuştu. Çizme’de de aynı iddialar tekrarlandı
Ligin ikinci yarısına bir 10 numara transfer ederek girmek isteyen Fenerbahçe'nin bu mevki için gündemindeki ilk isim Hatem Ben Arfa. Ancak Fransız yıldız, sarı-lacivertlilerin tek seçeneği değil. Yelpazeyi geniş tutan Kanarya, birçok kanaldan arayışlarını sürdürüyor. Bunlardan biri de Palermo'da top koşturan Gana asıllı İsveçli Robin Quaison. Haberi ilk olarak İsveç basını vermişti. İtalya'dan da benzer iddialar yankılandı.
'İSTERSE GİDEBİLİR'
İtalyan Mediagol sitesi, Hoffenheim ve Atalanta'nın da listesinde olan 23 yaşındaki futbolcuyu çok istediğini yazdı. Palermo Başkanı Maurizio Zamparini ise yaptığı açıklamada, Quaison'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağına kendisinin karar vereceğini bildirdi.
'İSTERSE GİDEBİLİR'
İtalyan Mediagol sitesi, Hoffenheim ve Atalanta'nın da listesinde olan 23 yaşındaki futbolcuyu çok istediğini yazdı. Palermo Başkanı Maurizio Zamparini ise yaptığı açıklamada, Quaison'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağına kendisinin karar vereceğini bildirdi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
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Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
İtalyanlar da 10’u yazdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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