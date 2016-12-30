Hanni’ye de teklif gitmiş
Fenerbahçe'nin, Anderlecht'in 10 numarası Sofiane Hanni'yle de ilgilendiği öne sürüldü. Belçika ekibinin, daha önce Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor (Osmanlıspor) forması giyen 26 yaşındaki yıldızı vermeye sıcak bakmadığı vurgulandı. Hanni, 21 lig maçında 6 gol-6 asistle oynadı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 8
Yorum
~VİRA~ Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir ilk defa doğru birşey dedi.(i.h.o)
- Oğuzhan’ı da verelim!
Toplam 47
Yorum
serhan Gerekirse gidin Bobo'yu geri getirin Sydney'den ama şu adamı kesin artık ağzınızdan.Koca Beşiktaşı üç kuruşluk adamların kaprisine yem etmeyin.
- Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 16
Yorum
joker1990 4 milyon avro bu oyuncu için fazla daha başka oyuncu alınabilir
Hanni’ye de teklif gitmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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