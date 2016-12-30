Fenerbahçe'de izin başladı
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir haftalık devre arası izni başladı.
Teknik direktör Dick Advocaat tarafından 1 hafta izin verilen futbolcular, 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak. Devre arası kampı için aynı gün Antalya'ya hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk antrenmanını da akşam saatlerinde burada gerçekleştirecek.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde konaklayacak sarı-lacivertlilerin kampı, 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek. Sarı-lacivertli takım, 12 Ocak'ta İstanbul'a dönecek.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:46
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
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Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
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Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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