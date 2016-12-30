 Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlıyor – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlıyor

    Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlıyor

    Bugün Kadınlar Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Fenerbahçe lider durumda bulunurken, 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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