Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlıyor

Bugün Kadınlar Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Fenerbahçe lider durumda bulunurken, 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor.