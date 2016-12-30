Ben Arfa için Marsilya iddiası
F.Bahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı Hatem Ben Arfa için Marsilya'nın devreye girdiği ileri sürüldü.
France Football'un internet sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin PSG'ye teklif yaptığı ancak Ben Arfa'nın Marsilya'ya transferinin daha yakın olduğu bildirilirken, 29 yaşındaki yıldızın Fransa'dan ayrılmak istemediği vurgulandı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 8
Yorum
~VİRA~ Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir ilk defa doğru birşey dedi.(i.h.o)
- Oğuzhan’ı da verelim!
Toplam 47
Yorum
serhan Gerekirse gidin Bobo'yu geri getirin Sydney'den ama şu adamı kesin artık ağzınızdan.Koca Beşiktaşı üç kuruşluk adamların kaprisine yem etmeyin.
- Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 16
Yorum
joker1990 4 milyon avro bu oyuncu için fazla daha başka oyuncu alınabilir
Ben Arfa için Marsilya iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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