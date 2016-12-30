 Ben Arfa için Marsilya iddiası – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    için Marsilya iddiası

    Ben Arfa için Marsilya iddiası

    F.Bahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı Hatem için Marsilya'nın devreye girdiği ileri sürüldü.

    France Football'un internet sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin PSG'ye teklif yaptığı ancak 'nın Marsilya'ya transferinin daha yakın olduğu bildirilirken, 29 yaşındaki yıldızın Fransa'dan ayrılmak istemediği vurgulandı.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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