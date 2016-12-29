 Stoch ve Salih göze giremedi – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    ve göze giremedi

    Stoch ve Salih göze giremedi
    Kiradan dönen ve , 'ın gözüne giremedi. İki futbolcu da kaleciler hariç takımın en az süre alan isimleri oldu. Advocaat, Salih'i sadece 3 kez oynattı (97 dakika). Stoch da 5 maçta 157 dakika görev yapıp, sadece 1 karşılaşmada 11'de oynadı. 6 kez kadroya bile alınmadı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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