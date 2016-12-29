Spartak’ta ilk hedef Adriano
Rusya'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi... Premium Sport kanalı Emmanuel Emenike ile anlaştığı ileri sürülen Spartak Moskova'nın rotayı Milan'da forma şansı bulamayan Luiz Adriano'ya çevirdiğini duyurdu. Spartak'ın, Brezilyalı golcüye 4 yıl için yıllık 4.5 milyon euro'dan 18 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Spartak'ın Emenike'yi kiralayacağı iddia edilmişti.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Spartak’ta ilk hedef Adriano haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.