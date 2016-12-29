Salih işi daha olgunlaşmadı
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:55
- Feghouli Fener'e koşuyor
Toplam 26
Yorum
gsli sezon basinda gelmedi bence almayin
- Feghouli Fener'e koşuyor
Toplam 26
Yorum
Gerçekçi Sezon başı bedavaya gelmedi; şimdi bonservisiyle mi alacaz.. Ne kira ne Satın almak istemiyoruz.. Siz gidin alacaksanız LENS Beyi alacaksınız.. o Kadar..
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 44
Yorum
Ts Tabi ersun fenere gidecekse izin verir 3 tane gol yedi adamda uzuntu yok resmen dalga gecyr burak selcuk egemen daha niceleri bu takimdan gcti ama trabzonda basari yok cunku herzaman iyi oyuncularini baska takimlara veryr kullanmayi bilmiyor trabzonn basina trabzon asigi biri gelmeli
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