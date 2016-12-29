 Sakatlıkla da uğraştı – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Sakatlıkla da uğraştı

    Sakatlıkla da uğraştı
    , ligin ilk bölümünde sakatlıklarla da uğraştı. Sarı-lacivertlilerde 10 isim, sakatlıkları nedeniyle maç kaçırdı. Fernandao 8, Van der Wiel 6, Ozan 4; Persie, Lens, Josef ve Hasan Ali ikişer; Sow, Volkan Şen ve İsmail ise birer müsabakada forma giyemedi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
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