 Menemen’le kupa gecesi – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Menemen’le kupa gecesi

    Menemen’le kupa gecesi

    Kanarya, deplasmanda 1-0 yendiği Menemen Belediye’yi bu akşam Kadıköy’de ağırlayacak.

    Süper Lig'i 3-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle kapatan , 2016'nın son maçında bu akşam 'nda 'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

    ŞİFRESİZ ATV'DE
    ATV mücadeleyi şifresiz olarak naklen ekranlara getirecek. İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen Fenerbahçe, C Grubu'nda 3 maçta topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Menemen Belediyespor ise 3 puanla üçüncü sırada.

    GENÇLERLE ÇIKACAK
    Teknik direktör , Menemen Belediyespor karşısında yine yedek ve genç oyunculara şans verecek. Ramazan Civelek, Savaş Polat, Yiğithan Güveli'nin yanı sıra Salih Uçan, Stoch ve Aatıf'ın onbirde yer alması bekleniyor. Kalede de Volkan Demirel'in yerine Fabiano oynayacak.

    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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