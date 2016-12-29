Menemen’le kupa gecesi
Kanarya, deplasmanda 1-0 yendiği Menemen Belediye’yi bu akşam Kadıköy’de ağırlayacak.
Süper Lig'i 3-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, 2016'nın son maçında bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
ŞİFRESİZ ATV'DE
ATV mücadeleyi şifresiz olarak naklen ekranlara getirecek. İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen Fenerbahçe, C Grubu'nda 3 maçta topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Menemen Belediyespor ise 3 puanla üçüncü sırada.
GENÇLERLE ÇIKACAK
Teknik direktör Dick Advocaat, Menemen Belediyespor karşısında yine yedek ve genç oyunculara şans verecek. Ramazan Civelek, Savaş Polat, Yiğithan Güveli'nin yanı sıra Salih Uçan, Stoch ve Aatıf'ın onbirde yer alması bekleniyor. Kalede de Volkan Demirel'in yerine Fabiano oynayacak.
ŞİFRESİZ ATV'DE
ATV mücadeleyi şifresiz olarak naklen ekranlara getirecek. İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen Fenerbahçe, C Grubu'nda 3 maçta topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Menemen Belediyespor ise 3 puanla üçüncü sırada.
GENÇLERLE ÇIKACAK
Teknik direktör Dick Advocaat, Menemen Belediyespor karşısında yine yedek ve genç oyunculara şans verecek. Ramazan Civelek, Savaş Polat, Yiğithan Güveli'nin yanı sıra Salih Uçan, Stoch ve Aatıf'ın onbirde yer alması bekleniyor. Kalede de Volkan Demirel'in yerine Fabiano oynayacak.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Menemen’le kupa gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.