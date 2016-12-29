Keyifli antrenman
Sarı-lacivertliler, Menemen Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular Samandıra'da iki grup halinde çift kale maçın yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı. Tatil öncesi son idmanda Advocaat ve oyuncuların neşesi dikkat çekti.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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