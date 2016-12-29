İyi başladılar ama sonradan bozdular
Takımda teknik direktör Advocaat'ın isteği doğrultusunda, ligin 15. haftasından önce Wiel ile Emenike, kadro dışı bırakıldı. Süresiz kadro dışı kalan ikili, ligin ilk haftalarında takımın önemli isimleri oldu. Emenike, kadro dışı kalana kadar 10 maçta görev yaptı. Bunların 7'sinde ilk 11'de görev alan Nijeryalı, 630 oynadı. Wiel ise ligin ilk 7 haftasının 6'sında 90'ar dakika süre aldı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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