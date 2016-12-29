İstikrarın adı kaptan
Advocaat’ın 21 futbolcuya şans verdiği ilk yarıda hiçbir maçı kaçırmayan Volkan Demirel, takımın en istikrarlı ismi oldu. Toplam bin 440 dakika sahada kaldı.
Atan kadar tutanın da önemli olduğu futbolda Fenerbahçe'nin kaptanı kaleci Volkan Demirel, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da ligin ilk bölümünde hiç maç kaçırmayarak takımının en istikrarlı ismi oldu. Fenerbahçe'de 15. sezonunu geçiren Volkan Demirel, 16 haftanın tamamında maçlara ilk 11'de başladı ve 90'ar dakika forma giydi. Volkan Demirel, bin 440 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Dick Advocaat, sezonun ilk bölümünde 21 futbolcusuna şans tanıdı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:32
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