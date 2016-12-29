 Hanni’ye Fiorentina talip oldu – Fotomaç – 29 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hanni’ye talip oldu

    Hanni’ye Fiorentina talip oldu
    Voetbal Belçika, 'nin ilgilendiği 'in Cezayirli maestrosu 'ye 'nın da talip olduğunu yazdı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 8 gol, 10 asiste imza attı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hanni’ye Fiorentina talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.