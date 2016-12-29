Hanni’ye Fiorentina talip oldu
Voetbal Belçika, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Anderlecht'in Cezayirli maestrosu Sofiane Hanni'ye Fiorentina'nın da talip olduğunu yazdı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 8 gol, 10 asiste imza attı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:54
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