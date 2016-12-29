Forvetbahçe
Çalkantılı bir ilk yarı geçirmesine rağmen 34 golle ligin en skoreri olan sarı-lacivertli ekipte tam 13 farklı futbolcu skorborda katkıda bulundu.
Sezonun ilk yarısında çalkantılar yaşayan, taraftar sıkıntısı çeken, devreyi lider Başakşehir'in 5 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe, tüm bunlara rağmen pek çok konuda zirvede yer aldı... İlk periyodu 3-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, attığı 34 golle en golcü takım durumuna geldiği Süper Lig'de 'en çok farklı oyuncusu gol atan ekip' olma başarısını gösterdi. Kanarya adına lig maçlarında tam 13 farklı futbolcu skorbordu değiştirdi. Sow'un 7 golle başı çektiği F.Bahçe'de, Van Persie 6, Emenike ve Aatif 3 golle skora katkı sağlarken; Lens, Josef, Fernandao, Ozan Tufan, İsmail (2), Mehmet Topal, Alper, Kjaer ve Skrtel de gol sevinci yaşayan diğer isimler oldular.
İLK YARILARIN LİDERİ
Kanarya'nın diğer artısı ise ilk 45 dakikada bulduğu goller... 16 haftalık süreçte 'maçların ilk yarısında en çok gol bulan takım' unvanını da kazanan sarı-lacivertliler, kaydettiği 34 golün 18 tanesini (yüzde 53'ünü) karşılaşmaların ilk yarısında attı. Fenerbahçe böylece ilk yarı sonuçlarına göre en başarılı ekip olma özelliğini de eline aldı. Kanarya söz konusu sürece göre 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi ile 33 puan toplayıp ilk 45 dakikaların lideri durumuna geldi.
GOL AVERAJINDA LİDER
Fenerahçe ayrıca 16 haftalık süreçte en iyi gol averajına sahip ekip... Attığı 34 gole karşılık 12 gol yiyen Kanarya, +22 averaj ile bu alanda ilk sırada. Lider Başakşehir'in +20 ile 2. sırada bulunduğu listede Beşiktaş +15, Galatasaray ise +14 ile 4.'lükte yer aldı.
GELENE 3 GİDENE 5!
Ligde son 2 maçını 3-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 4 maçı 3 gol atarak tamamladı. Geriye kalan 12 maçın 3'ünde de 5 gol kaydetme başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım sadece Bursa ve Beşiktaş sınavlarında gol bulamadı.
İLK YARILARIN LİDERİ
Kanarya'nın diğer artısı ise ilk 45 dakikada bulduğu goller... 16 haftalık süreçte 'maçların ilk yarısında en çok gol bulan takım' unvanını da kazanan sarı-lacivertliler, kaydettiği 34 golün 18 tanesini (yüzde 53'ünü) karşılaşmaların ilk yarısında attı. Fenerbahçe böylece ilk yarı sonuçlarına göre en başarılı ekip olma özelliğini de eline aldı. Kanarya söz konusu sürece göre 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi ile 33 puan toplayıp ilk 45 dakikaların lideri durumuna geldi.
GOL AVERAJINDA LİDER
Fenerahçe ayrıca 16 haftalık süreçte en iyi gol averajına sahip ekip... Attığı 34 gole karşılık 12 gol yiyen Kanarya, +22 averaj ile bu alanda ilk sırada. Lider Başakşehir'in +20 ile 2. sırada bulunduğu listede Beşiktaş +15, Galatasaray ise +14 ile 4.'lükte yer aldı.
GELENE 3 GİDENE 5!
Ligde son 2 maçını 3-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 4 maçı 3 gol atarak tamamladı. Geriye kalan 12 maçın 3'ünde de 5 gol kaydetme başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım sadece Bursa ve Beşiktaş sınavlarında gol bulamadı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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