Fener’in atom karıncası
Her 81 dakikada ya gol atan ya da asist yapan Lens, ligin ‘en az sürede skora en çok etki eden’ ismi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
- Akhisar, Rodallega ile masaya oturacak
Toplam 1
Yorum
Alparslan Turan Eto, Rodallega gibi isimler bence Trabzonspor'a ilaç olur. Aatıf'ı da Fenerbahçe'den alırlarsa büyük iş yaparlar.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 42
Yorum
Alparslan Turan Bu Aatıf ve Mehmet takası her iki takıma da faydalı olur. Aatıf lider futbolcu Trabzon'da iyi iş çıkarır. Mehmet'de Fenerbahçe'nin aradığı orta saha oyuncusu. Ayrıca Trabzon yönetimi Fenerbahçe ile iyi geçinirse tıpkı Burak Yılmaz'da olduğu gibi Fenerbahçe'den önemli oyuncuları kadrosuna katabilir.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 42
Yorum
~VİRA~ Madem bu adam kötü niye gs fb bjk istesin yorum yapanların çoğu istanbul takımlarını tutanlar gözümüze sokuyorlar anlamamız için anlamıyoruz
Fener’in atom karıncası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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