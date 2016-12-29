Depay’a AS Roma kancası
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Memphis Depay için Roma da devreye girdi. İtalyan ekibinin, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Mohamed Salah'ın yerine Depay ve Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Charly Musonda'dan birisini almayı planladığı ve girişimlere başladığı bildirildi. 22 yaşındaki sol kanat Depay'ı Everton da istiyor.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:56
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