Avrupa’da Türk gecesi
THY Avrupa Ligi’nde ilk yarının son maçlarında F.Bahçe, O’Piakos’a konuk olurken; A.Efes ise Real’i ağırlayacak.
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında temsilcilerimiz F.Bahçe ve Anadolu Efes bugün parkeye çıkacak. Sarı-lacivertli takım ilk yarının son maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Atina'daki karşılaşma, 22.00'de başlayacak. Bugüne kadar 10 kez karşılaşan ekiplerden F.Bahçe'nin 4, Olympiakos'un ise 6 galibiyeti bulunuyor.
MADRİD'LE 25. RANDEVU
Anadolu Efes ise saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Real Madrid'i konuk edecek. Efes, daha önce 24 kez karşılaştığı rakibini 7 kez mağlup ederken, 17 mücadeleyi ise kaybetti. İki maç da Lig TV 3'ten yayınlayacak.
MADRİD'LE 25. RANDEVU
Anadolu Efes ise saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Real Madrid'i konuk edecek. Efes, daha önce 24 kez karşılaştığı rakibini 7 kez mağlup ederken, 17 mücadeleyi ise kaybetti. İki maç da Lig TV 3'ten yayınlayacak.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Avrupa’da Türk gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.