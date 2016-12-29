Anka Kuşu gibi
Sow ülkesinde de yere göğe sığdırılamadı. Senegal medyası “Para için Arap ülkelerinde kalsaydı unutulup gidecekti” yorumunu yaptı.
Moussa Sow, ilk yarı performansı, attığı röveşataları ile ülkesinde de gündeme oturdu. Senegal medyası, 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli forma altında oldukça başarılı bir dönem geçirdiğini belirterek tekrar Fenerbahçe'ye dönmekle çok isabetli bir karar verdiği yönünde fikir birliğine vardılar.
MİLLİ TAKIMIN EN ÖNEMLİ KOZU
Senxibar sitesi, tecrübeli futbolcunun 2. Fenerbahçe döneminde küllerinden doğduğunu ifade ederek "Para için Arap ülkelerinde kalmaya niyet etseydi çoktan unutulup gidecekti. Şimdi ise Senegal Milli Takımı'nın en önemli kozu oldu" yorumunu yaptı. Moussa Sow için en ilginç benzetme ise şu oldu: "O Fenerbahçe için Anka Kuşu gibi değerli."
LİGİN EN İYİSİ SOW
Takımın golcüsü Moussa Sow, 8 isabetli şutta bulduğu 7 golle %88 gibi mükemmel bir gol yapma oranı yakalayıp bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Senegalli yıldızı, 8 isabetli şutta 5 gol bulan Başakşehirli Mossoro takip ediyor.
MİLLİ TAKIMIN EN ÖNEMLİ KOZU
Senxibar sitesi, tecrübeli futbolcunun 2. Fenerbahçe döneminde küllerinden doğduğunu ifade ederek "Para için Arap ülkelerinde kalmaya niyet etseydi çoktan unutulup gidecekti. Şimdi ise Senegal Milli Takımı'nın en önemli kozu oldu" yorumunu yaptı. Moussa Sow için en ilginç benzetme ise şu oldu: "O Fenerbahçe için Anka Kuşu gibi değerli."
LİGİN EN İYİSİ SOW
Takımın golcüsü Moussa Sow, 8 isabetli şutta bulduğu 7 golle %88 gibi mükemmel bir gol yapma oranı yakalayıp bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Senegalli yıldızı, 8 isabetli şutta 5 gol bulan Başakşehirli Mossoro takip ediyor.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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