Aatif hiç pes etmedi!
Faslı futbolcu Aatif, ligin 7. haftasından itibaren bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi. İlk 6 haftada süre alamayan tecrübeli futbolcu, son 10 haftada ise 8 maçta forma giyip 4'üne ilk 11'de başladı. Toplam 382 dakika sahada kalıp 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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