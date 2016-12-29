 Aatif hiç pes etmedi! – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Aatif hiç pes etmedi!

    Aatif hiç pes etmedi!
    Faslı futbolcu Aatif, ligin 7. haftasından itibaren bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi. İlk 6 haftada süre alamayan tecrübeli futbolcu, son 10 haftada ise 8 maçta forma giyip 4'üne ilk 11'de başladı. Toplam 382 dakika sahada kalıp 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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