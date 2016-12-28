 Wiel’e bir darbe daha – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Wiel’e bir darbe daha

    Wiel’e bir darbe daha

    Yönetim, kadro dışı bırakılan Hollandalı sağ beke disiplinsiz hareketleri için en üst sınırdan bir de para cezası geliyor.

    Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Gregory Van der Wiel'e bir ceza daha kesilecek. Yönetim, izinsiz olarak bir televizyon kanalına röportaj veren ve yine izin almadan bir organizasyona katılan Hollandalı sağ beke en üst sınırdan para cezası kesmek için harekete geçti. Hukuk kuruluna talimat futbolcunun kendisini aklama çabasına kızan başkan Aziz Yıldırım'ın işe bizzat el koyduğu bildirildi. İzinsiz röportaj vermenin cezasını 20 bin euro olarak belirleyen sarı-lacivertli kulüpte, başkanın hukuk kurulu ile görüşüp Van der Wiel'e verilecek cezanın bunun üstüne çıkması için çalışma başlatılması talimatı verdiği kaydedildi.

    PEKİ NE DEMİŞTİ?
    Wiel, izinsiz çıktığı TV programında ortamı yumuşatıcı hafifletici ifadeler kullanmıştı: "Fenerbahçe'de tekrar oynamak için çalışıyorum. İnsanlar beni şu an görmek istediği yerde göremiyor ama emin olun 11'e girmek için her şeyi yapacağım. Benim hayatımda önde gelen futboldur. Ajax'tan beri hırsımı hiç kaybetmedim..." Wiel'in, gönderilmesi durumunda tazminatı alabilmek için böyle yapıcı konuşup kendisini suçsuz gibi göstermek istediği iddia ediliyor.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:40
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