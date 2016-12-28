Takımın lideri olacak
Lens'ten, ülkesinin basını da övgüyle bahsetti. Hollanda'nın Sportnieuws adlı spor haber sitesi, Lens'in derbide yine gol attığını belirtti; takımının liderliği yolunda önemli bir katkı sağladığını yazdı.
Voetbal International ise Van Persie'nin yokluğunda Lens'in Fenerbahçe'nin galibiyetinde kilit rol oynadığını vurgulayıp, takım içinde adım adım liderliğe yürüdüğünü kaydetti. De Gelderlander de, "Fener'in Trabzonspor galibiyetine Lens yardımı" başlığını kullandığı haberde, "Sakatlığı bulunan Van Persie, kadro dışı kalan Van der Wiel'in yokluğunda sahadaki tek Hollandalı olan Lens, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında galip gelmesinde büyük rol oynadı" ifadesini kullandı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Takımın lideri olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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