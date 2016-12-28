Sow attığını vuruyor
Kanarya'nın Senegalli forveti Sow da sezonun ilk yarısını bereketli geçiren bir diğer isim.
Devre arasına Trabzonspor'a attığı golle giren 30 yaşındaki santrfor, sezonun ilk yarısı boyunca rakip kalelere 8 isabetli şut çekerken bunların 7'sini gole çevirerek yüzde 88 başarı oranı yakaladı. Sow'un lig ve Avrupa'da birer de asisti bulunuyor.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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