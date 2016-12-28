Sow attığını vuruyor

Kanarya'nın Senegalli forveti Sow da sezonun ilk yarısını bereketli geçiren bir diğer isim.

Devre arasına Trabzonspor'a attığı golle giren 30 yaşındaki santrfor, sezonun ilk yarısı boyunca rakip kalelere 8 isabetli şut çekerken bunların 7'sini gole çevirerek yüzde 88 başarı oranı yakaladı. Sow'un lig ve Avrupa'da birer de asisti bulunuyor.