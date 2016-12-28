 Sow attığını vuruyor – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    attığını vuruyor

    Sow attığını vuruyor

    Kanarya'nın Senegalli forveti da sezonun ilk yarısını bereketli geçiren bir diğer isim.

    Devre arasına Trabzonspor'a attığı golle giren 30 yaşındaki santrfor, sezonun ilk yarısı boyunca rakip kalelere 8 isabetli şut çekerken bunların 7'sini gole çevirerek yüzde 88 başarı oranı yakaladı. Sow'un lig ve Avrupa'da birer de asisti bulunuyor.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    Sow
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sow attığını vuruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.