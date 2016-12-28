Sıradan biriydim Fener'de özel oldum

Asistleri ile ön plana çıkan Hollandalı, “Taraftar bana kendimi inanılmaz hissettiriyor. Bu da performansıma yansıyor. Ligin 2. yarısında çok daha iyi işler yapacağım” dedi.

Trabzonspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayarak yıldızlaşan Jeremain Lens, Fenerbahçe'de inanılmaz mutlu. Sarı-lacivertli takıma sezon başında kiralık olarak gelen Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerinin zirvesine Fenerbahçe'de çıktığını dile getirdi. "Daha önce oynadığım kulüplerde sıradan bir insandım. Türkiye'ye gelince bu değişti. Fenerbahçe taraftarı bana kendimi inanılmaz özel hissettiriyor. Bu da performansıma yansıyor" ifadelerini kullanan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma ile kısa sürede iyi işler yaptığını söyleyerek öz güvenini de ortaya koydu.



ŞAMPİYONLUKTA İDDİALI

Talihsiz sakatlıklar yüzünden duraksama dönemi geçirdiğini de sözlerine ekleyen Lens, şampiyonlukla ilgili de iddialı açıklamalar yaptı: "İkinci yarıda katkımın daha da artacağını düşünüyorum. Şampiyonluk için çok istekliyiz. Çalkantılı bir ilk yarı geçirmemize rağmen liderin sadece 5 puan gerisindeyiz. Beşiktaş ve G.Saray'la fark daha da az."



SAHA DIŞINDA DA KANKALAR

Derbide birbirlerine asist yapan Sow ve Lens'in dostluğu görenleri kıskandırıyor. Saha içinde olduğu kadar sosyal hayatlarında da çok sık görüşen ikili, birlikte geziyorlar. Sow'un eşinin Dubai'de olması, Lens'in bekar olması nedeniyle birlikte zaman geçirme konusunda sıkıntı çekmeyen kankaların bu dostluğu yeşil sahaya olumlu yansıyor. Futbolcular, birbirleri için övücü sözler söylüyorlar. Lens, "O çok iyi bir insan ve kaliteli bir oyuncu. Kadere bak ki ikimiz de kiralığız" derken, Sow da "Lens oynadığım en iyi futbolculardan biri. Öyle paslar veriyor ki gol atmamak gerçekten ayıp olur. Takım arkadaşım olduğu için çok şanslıyım" şeklinde konuştu.



EN İYİSİ SOW&RVP

Persie ve Sow ligin ilk yarısında en başarılı hücum ikilisi oldu. Toplamda 13 gol kaydeden (Sow 7, Persie 6) golcüler, 3 de asist (Sow 1, Persie 2) yaptılar. Beşiktaşlı Cenk ve Aboubakar ikilisi de gol ve asist olarak Fenerbahçeli yıldızları yakalasa da sarı-lacivertliler 109 dakikada 1 gol sevinci yaşayarak zirveye çıktılar. Cenk ve Aboubakar'ın ortalama gol süresi ise 170 dakikada 1 gol.



DERBiDE COŞTU

Lens'in Trabzonspor derbisindeki performansı parmak ısırttı. 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan tecrübeli futbolcu, 84 dakika sahada kalırken, 5 kilit pas yaptı, 9 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Pas isabetinde de yüzde 75'lik bir başarı oranı yakaladı.





Emre BOL