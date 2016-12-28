Savunma güven verdi
F.Bahçe, son haftalarda yakaladığı çıkışı savunmasına da yansıttı.
Lider Başakşehir'den (11) sonra G.Birliği'yle ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, 12 kez kalesini gole kapatamadı. F.Bahçe'nin bu performansında savunma istikrarı ön plana çıktı. Sakatlık veya cezalı oyuncu olmadığı sürece Şener, Skrtel, Kjaer ve Hasan Ali'den oluşan savunma dörtlüsünü bozmayan Advocaat, bunun meyvesini aldı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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