Sarı lacivertliler sürpriz istemiyor
Fenerbahçe, 2016 yılındaki son maçını yarın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor karşısında oynayacak.
Grupta ilk 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, lider Gençlerbirliği'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise C Grubu'nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.
İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın, ligde fazla forma şansı vermediği oyuncularından oluşan bir 11'le takımını sahaya sürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:07
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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