Şampiyonluk maçımızdı
11 puan geriden galip devreyi zirvenin 5 puan gerisinde tamamlayan sarı-lacivertli oyuncular, “Çok önemli bir maç kazandık. ‘Bittiler’ diyenlere inat yeniden doğduk. Bu zafer bizi şampiyonluğa götürecek” dediler...
Fenerbahçe, devrenin son maçında Trabzonspor'u Avni Aker'de 3-0 gibi net bir skorla yenerken, 90 dakikanın bitiminde soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı. 2016'yı zaferle kapatan sarı-lacivertli futbolcular, şampiyonluk umutlarını yeni yıla daha büyük umutlarla taşıdılar... Futbolcular kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, "Bu galibiyetin önemi daha sonra ortaya çıkacak. Yenilseydik hem puan olarak hem de moral olarak çok gerilerde kalacaktık. Bir şampiyonluk maçı oynadık ve de kazandık" dediler.
'BİZ BURADAYIZ'
Zirveden 11 puan geriye düştükleri dönemde "Bittiler" diyenlere en iyi yanıtı verdiklerini savunan F.Bahçeli futbolcular, "İşte yeniden doğduk. 5 puan fark hiçbir şey değil. Beşiktaş'tan 4, G.Saray'dan ise 2 puan gerideyiz. Bir maçla kapanacak farklar bunlar" ifadelerini kullandılar.
'BİZ BURADAYIZ'
Zirveden 11 puan geriye düştükleri dönemde "Bittiler" diyenlere en iyi yanıtı verdiklerini savunan F.Bahçeli futbolcular, "İşte yeniden doğduk. 5 puan fark hiçbir şey değil. Beşiktaş'tan 4, G.Saray'dan ise 2 puan gerideyiz. Bir maçla kapanacak farklar bunlar" ifadelerini kullandılar.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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