 Resmi teklif yok – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Resmi teklif yok

    Resmi teklif yok
    Fenerbahçe'de devre arasında yapılacak takviyeler dışında gönderilmesi düşünülen oyuncuların durumu da merak ediliyor. Bunlardan biri de kadro dışı bırakılan ve kendisine bir an önce kulüp bulması istenen Emmanuel Emenike... Nijeryalı futbolcuya daha önce top koşturduğu Spartak Moskova'nın talip olduğu ileri sürülüyor.

    RUSLARA YALANLAMA
    Rus basını daha da ileri giderek Spartak ile 'nin anlaştığını yazıyor. Ancak gerçek hiç de öyle değil... Sarı-lacivertli yöneticiler, 29 yaşındaki forvet için kulübe şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadığını belirtiyorlar.

    DÖNMEK İSTEMİYOR
    Emenike, sızan bilgilere göre Rusya'ya geri dönmeye de pek sıcak bakmıyor. Fenerbahçe ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emenike, lig, kupa ve Avrupa'da olmak üzere bu sezon forma giydiği 20 resmi karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:42
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