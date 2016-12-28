Resmi teklif yok
Fenerbahçe'de devre arasında yapılacak takviyeler dışında gönderilmesi düşünülen oyuncuların durumu da merak ediliyor. Bunlardan biri de kadro dışı bırakılan ve kendisine bir an önce kulüp bulması istenen Emmanuel Emenike... Nijeryalı futbolcuya daha önce top koşturduğu Spartak Moskova'nın talip olduğu ileri sürülüyor.
RUSLARA YALANLAMA
Rus basını daha da ileri giderek Spartak ile Emenike'nin anlaştığını yazıyor. Ancak gerçek hiç de öyle değil... Sarı-lacivertli yöneticiler, 29 yaşındaki forvet için kulübe şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadığını belirtiyorlar.
DÖNMEK İSTEMİYOR
Emenike, sızan bilgilere göre Rusya'ya geri dönmeye de pek sıcak bakmıyor. Fenerbahçe ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emenike, lig, kupa ve Avrupa'da olmak üzere bu sezon forma giydiği 20 resmi karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
RUSLARA YALANLAMA
Rus basını daha da ileri giderek Spartak ile Emenike'nin anlaştığını yazıyor. Ancak gerçek hiç de öyle değil... Sarı-lacivertli yöneticiler, 29 yaşındaki forvet için kulübe şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadığını belirtiyorlar.
DÖNMEK İSTEMİYOR
Emenike, sızan bilgilere göre Rusya'ya geri dönmeye de pek sıcak bakmıyor. Fenerbahçe ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emenike, lig, kupa ve Avrupa'da olmak üzere bu sezon forma giydiği 20 resmi karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Resmi teklif yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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