Rakip Yunan devi Olympiakos
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Ligde geride kalan 14 haftada 9 kez kazanan ve 5 defa da yenilen alan sarı-lacivertliler, son maçında önemli bir galibiyet elde etti. Geçen yıl finalde kaybettiği son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımını deplasmanda uzatmalar sonunda 95-79 yenen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı mutlu tamamlamak istiyor.
Yunan temsilcisi de Fenerbahçe gibi 9 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son hafta Brose Bamberg'e deplasmanda farklı (82-68) mağlup oldu.
- 11. randevu
Fenerbahçe ile Olympiakos tarihlerinde 11. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takımın THY Avrupa Ligi'ndeki maçlarında Fenerbahçe 4, Olympiakos ise 6 kez galip geldi. Son maçta gülen taraf ise Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertliler 2014-2015 sezonunda rakibini deplasmanda 73-64 yenmişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:19
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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