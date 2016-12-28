Ligin en golcü takımı

F.Bahçe, Süper Lig'in 16 haftalık bölümünün en golcüsü oldu. Advocaat yönetiminde golcü bir kimlik ortaya koyan Kanarya, rakip fileleri 34 kez havalandırdı. Ligin ilk bölümünde sarılacivertliler, sadece Beşiktaş ve Antalyaspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.



DIŞARIDA DAHA BAŞARILI

Kanarya'nın ?iç sahaya oranla deplasman karnesi daha iyi oldu. Deplasmandaki 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayan F.Bahçe, Kadıköy'de ise oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünde 3 beraberlik, 1 yenilgiyle toplam 9 puan kaybetti.