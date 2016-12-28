Ligin en golcü takımı
F.Bahçe, Süper Lig'in 16 haftalık bölümünün en golcüsü oldu. Advocaat yönetiminde golcü bir kimlik ortaya koyan Kanarya, rakip fileleri 34 kez havalandırdı. Ligin ilk bölümünde sarılacivertliler, sadece Beşiktaş ve Antalyaspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.
DIŞARIDA DAHA BAŞARILI
Kanarya'nın ?iç sahaya oranla deplasman karnesi daha iyi oldu. Deplasmandaki 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayan F.Bahçe, Kadıköy'de ise oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünde 3 beraberlik, 1 yenilgiyle toplam 9 puan kaybetti.
DIŞARIDA DAHA BAŞARILI
Kanarya'nın ?iç sahaya oranla deplasman karnesi daha iyi oldu. Deplasmandaki 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayan F.Bahçe, Kadıköy'de ise oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünde 3 beraberlik, 1 yenilgiyle toplam 9 puan kaybetti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Ligin en golcü takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.